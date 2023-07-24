Влияет ли на начисление субсидии получение страховых выплат: пояснение от ПФУ

Сумма субсидии зависит от дохода конкретной семьи

Украинские семьи, расходы которых на оплату коммуналки превышают 15% их дохода, имеют право на получение жилищной субсидии. При этом учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

О том, берут ли при этом во внимание получение членом семьи единовременной страховой выплаты, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Как пояснили специалисты, в среднемесячный совокупный доход не учитываются суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника во время выполнения им своих трудовых обязанностей, а также помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, является одноразовой и получена в течение одного календарного года.

"То есть при расчете субсидии единовременная страховая выплата жене в случае смерти супруга, погибшего при исполнении трудовых обязанностей, не учитывается в среднемесячный совокупный доход (вместо этого ежемесячные – учитываются)", — ответили там на вопрос украинки.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ПФУ рассказали, на какую дату определяется количество членов домохозяйства при обращении за начислением субсидии.