Кому відмовлять у субсидії у 2023 році: список причин

Є кілька обставин, що позбавляють права на виплати

В Україні розширили список одержувачів субсидії, але допомогу на оплату комуналки держава надає лише тим, хто відповідає певним критеріям.

"Телеграф" розповідає, кому та з яких причин відмовляють у наданні субсидії.

Допомогу не призначають домогосподарствам, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці і більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак, якщо є підтвердження оплати заборгованості, укладено договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, субсидію можуть надати.

Також відмовляють у субсидії тим, хто має квартиру загальною понад площею 130 кв. м, або будинок понад 230 кв. м.

Ще однією перешкодою для призначення субсидії є купівля або продаж товару на суму понад 50 тисяч гривень будь-яким членом сім’ї, яка претендує на допомогу протягом року перед зверненням.

Також допомогу на оплату ЖКП не надають тим, на чиєму депозитному рахунку понад 100 тис. гривень чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. гривень.

Не призначається субсидія і тим, хто має транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше 15 років. Виняток становлять мопеди та причепи.

Також відмовою для призначення субсидії є наявність у складі сім’ї повнолітніх непрацюючих (без статусу безробітного), а також осіб, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців (для ФОП).

Раніше "Телеграф" розповідав, на яку дату визначається кількість членів домогосподарства під час звернення за субсидією.