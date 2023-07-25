Кому откажут в субсидии в 2023 году: список причин

Есть несколько обстоятельств, которые лишают права на выплаты

В Украине расширили список получателей субсидии, но помощь на оплату коммуналки государство предоставляет только тем, кто соответствует определенным критериям.

"Телеграф" рассказывает, кому и по каким причинам отказывают в предоставлении субсидии.

Помощь не назначают домохозяйствам, имеющим долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Однако если есть подтверждение оплаты задолженности, заключен договор о ее реструктуризации, либо она обжалована в судебном порядке, субсидию могут дать.

Также отказывают в субсидии тем, у кого есть квартира общей более площадью 130 кв. м, либо дом более 230 кв. м.

Еще одним препятствием для назначения субсидии является покупка или продажа товара на сумму более 50 тысяч гривен любым членом семьи, претендующей на помощь, в течение года перед обращением.

Также помощь на оплату ЖКУ не предоставляют тем, на чьем депозитном счету более 100 тыс. гривен или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. гривен.

Не назначается субсидия и тем, кто имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет. Исключение составляют мопеды и прицепы.

Также отказом для назначения субсидии является наличие в составе семьи неработающих совершеннолетних (без статуса безработного), а также лиц, не уплачивающих ЕСВ в течение трех месяцев (для ФЛП).

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какую дату определяется количество членов домохозяйства при обращении за субсидией.