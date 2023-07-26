Оформити субсидію в Україні стало простіше: покрокова інструкція
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Збирати довідки тепер не потрібно
Українські сім’ї, витрати яких на комунальні платежі перевищують 15% їхнього сукупного доходу, мають право на отримання житлової субсидії. На засіданні 25 липня уряд ухвалив рішення, що автоматизує оформлення допомоги на оплату комуналки.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він пояснив, що рішення забезпечує автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою.
"Це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку тим, хто її потребує, ще більш адресною і доступною", — зазначив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, подати спрощену заявку на субсидію можна через "Дію", сайт або додаток Пенсійного фонду. Необхідно вказати членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, куди нараховуватимуться виплати. Далі треба підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Органи ПФ з офіційних джерел самостійно зберуть відомості, необхідні призначення виплати.
Інструкція подання спрощеної заяви на отримання субсидії:
- авторизуйтесь на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду;
- перейдіть до особистого кабінету та виберіть розділ "Комунікації з ПФУ";
- оберіть пункт "Заява на житлову субсидію або пільгу", натисніть "Продовжити";
- виберіть "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";
- заповніть онлайн-форму, вказавши особисту інформацію;
- натисніть "Сформувати заяву".
Раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин українцям відмовляють у наданні субсидії.