Оформить субсидию в Украине стало проще: пошаговая инструкция

Собирать справки теперь не потребуется

Украинские семьи, расходы которых на коммунальные платежи превышают 15% их совокупного дохода, имеют право на получение жилищной субсидии. На заседании 25 июля правительство приняло решение, автоматизирующее оформление помощи на оплату коммуналки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он пояснил, что решение обеспечивает автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой.

"Это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку тем, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной", — отметил премьер-министр.

Напомним, подать упрощенную заявку на субсидию можно через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда. Необходимо указать членов домохозяйства, адрес проживания и счет в банке, куда будут начисляться выплаты. Дальше надо подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи. Органы ПФ из официальных источников самостоятельно соберут сведения, необходимых для назначения выплаты.

Инструкция подачи упрощенного заявления на получение субсидии:

авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

перейдите в личный кабинет и выберите раздел "Коммуникации с ПФУ";

выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажмите "Продолжить";

выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

заполните онлайн-форму, указав личную информацию;

нажмите "Сформировать заявление".

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам украинцам отказывают в предоставлении субсидии.