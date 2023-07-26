Оформить субсидию в Украине стало проще: пошаговая инструкция
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Собирать справки теперь не потребуется
Украинские семьи, расходы которых на коммунальные платежи превышают 15% их совокупного дохода, имеют право на получение жилищной субсидии. На заседании 25 июля правительство приняло решение, автоматизирующее оформление помощи на оплату коммуналки.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Он пояснил, что решение обеспечивает автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой.
"Это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку тем, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной", — отметил премьер-министр.
Напомним, подать упрощенную заявку на субсидию можно через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда. Необходимо указать членов домохозяйства, адрес проживания и счет в банке, куда будут начисляться выплаты. Дальше надо подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи. Органы ПФ из официальных источников самостоятельно соберут сведения, необходимых для назначения выплаты.
Инструкция подачи упрощенного заявления на получение субсидии:
- авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- перейдите в личный кабинет и выберите раздел "Коммуникации с ПФУ";
- выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажмите "Продолжить";
- выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
- заполните онлайн-форму, указав личную информацию;
- нажмите "Сформировать заявление".
Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам украинцам отказывают в предоставлении субсидии.