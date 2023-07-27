Минус одна справка: как украинцам оформить субсидию по упрощенной системе

Подать заявление можно лично или же онлайн всего в несколько кликов

Государство упростило механизм оформления субсидии на оплату коммунальных услуг и украинцы, имеющие право на нее право, могут получить эту выплату без справки о доходах. Достаточно будет лишь одного заявления.

Детально об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"В заявлении на получение субсидии необходимо указать ваши: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, ИНН, состав домохозяйства, дату рождения, адрес, удобный канал для коммуникаций и ИВАN, на который желаете получать выплату", — говорится в сообщении.

Где можно подать заявление

в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;

по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

на портале "Дія",

лично подав документы уполномоченным территориальных общин в центры предоставления административных услуг.

Отмечается, что большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом сезоне, автоматически переназначат выплаты. В то же время есть несколько случаев, в которых семьям нужно обращаться с повторным заявлением. Речь идет о следующих случаях:

если вы получаете субсидию по месту фактического проживания как ВПЛ;

если в составе есть задекларированные лица;

количество фактически проживающих (задекларированых) лиц меньше, нежели количество зарегистрированных лиц;

в случае обращения за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

если семья арендует жилое помещение для проживания и обращается за получением жилищной субсидии на коммуналку;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам быстро и просто оформить заявление на получение субсидий. Сделать это можно в несколько кликов не выходя из дома.