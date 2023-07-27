Минус одна справка: как украинцам оформить субсидию по упрощенной системе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подать заявление можно лично или же онлайн всего в несколько кликов
Государство упростило механизм оформления субсидии на оплату коммунальных услуг и украинцы, имеющие право на нее право, могут получить эту выплату без справки о доходах. Достаточно будет лишь одного заявления.
Детально об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"В заявлении на получение субсидии необходимо указать ваши: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, ИНН, состав домохозяйства, дату рождения, адрес, удобный канал для коммуникаций и ИВАN, на который желаете получать выплату", — говорится в сообщении.
Где можно подать заявление
- в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;
- по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;
- на портале "Дія",
- лично подав документы уполномоченным территориальных общин в центры предоставления административных услуг.
Отмечается, что большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом сезоне, автоматически переназначат выплаты. В то же время есть несколько случаев, в которых семьям нужно обращаться с повторным заявлением. Речь идет о следующих случаях:
- если вы получаете субсидию по месту фактического проживания как ВПЛ;
- если в составе есть задекларированные лица;
- количество фактически проживающих (задекларированых) лиц меньше, нежели количество зарегистрированных лиц;
- в случае обращения за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
- если семья арендует жилое помещение для проживания и обращается за получением жилищной субсидии на коммуналку;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам быстро и просто оформить заявление на получение субсидий. Сделать это можно в несколько кликов не выходя из дома.