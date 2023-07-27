Укр

Минус одна справка: как украинцам оформить субсидию по упрощенной системе

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как получить субсидии по упрощенной процедуре
Как получить субсидии по упрощенной процедуре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подать заявление можно лично или же онлайн всего в несколько кликов

Государство упростило механизм оформления субсидии на оплату коммунальных услуг и украинцы, имеющие право на нее право, могут получить эту выплату без справки о доходах. Достаточно будет лишь одного заявления.

Детально об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"В заявлении на получение субсидии необходимо указать ваши: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, ИНН, состав домохозяйства, дату рождения, адрес, удобный канал для коммуникаций и ИВАN, на который желаете получать выплату", — говорится в сообщении.

Где можно подать заявление

  • в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;
  • по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;
  • на портале "Дія",
  • лично подав документы уполномоченным территориальных общин в центры предоставления административных услуг.

Отмечается, что большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом сезоне, автоматически переназначат выплаты. В то же время есть несколько случаев, в которых семьям нужно обращаться с повторным заявлением. Речь идет о следующих случаях:

  • если вы получаете субсидию по месту фактического проживания как ВПЛ;
  • если в составе есть задекларированные лица;
  • количество фактически проживающих (задекларированых) лиц меньше, нежели количество зарегистрированных лиц;
  • в случае обращения за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
  • если семья арендует жилое помещение для проживания и обращается за получением жилищной субсидии на коммуналку;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам быстро и просто оформить заявление на получение субсидий. Сделать это можно в несколько кликов не выходя из дома.

Теги:
#Украина #Нафтогаз #Выплаты #Субсидия #Коммуналка