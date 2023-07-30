Українцям потрібно наново подавати заяву на субсидію: хто може залишитись без виплат

Сума субсидії на неопалювальний сезон складає близько 350-400 гривень

Деяким категоріям українців, які мають право на житлову субсидію та отримували її під час опалювального сезону, необхідно повторно подати заявки на оформлення цього виду виплат. Однак, це стосується не всіх.

Є лише кілька випадків, коли заяву необхідно буде подавати заново:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують комуналку;

якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

якщо кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у будинку менше, ніж кількість зареєстрованих.

Варто зазначити, що сума субсидії на сезон, що не опалюється, становить близько 350-400 гривень.

Хто може отримувати субсидію

Сім’ї, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% від середнього доходу за місяць усіх членів домогосподарства.

Як і куди подавати заяву

Подати заявку можна через "Дія", сайт або додаток Пенсійного фонду. Також громадяни можуть звернутися до ПФУ або до посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мінсоцполітики розповіли українцям, на які послуги надається житлова субсидія.