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Виплати на комуналку: куди українцям звертатися за призначенням субсидії

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Де оформляти субсидію Новина оновлена 28 липня 2023, 08:48
Де оформляти субсидію. Фото Колаж "Телеграфу"

Для зручності громадян процес подання необхідних документів та заяви може відбуватися і в режимі онлайн

Українці можуть подати заяву на призначення субсидії на комунальні послуги особисто або в електронній формі, витративши на це лише кілька хвилин.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Так, громадяни, які зареєстровані та проживають у житловому приміщенні, можуть звернутися за призначенням субсидії із заявою та декларацією за встановленими формами такими способами:

  • особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, територіальної громади чи посадових осіб центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання,
  • в електронній формі через портал Дія;
  • до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді пояснили, кому з українців для призначення субсидії потрібно надати додаткові документи.

Теги:
#Україна #Пенсійний фонд #Мінсоцполітики #Комунальні послуги #Субсидія