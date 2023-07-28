Виплати на комуналку: куди українцям звертатися за призначенням субсидії

Для зручності громадян процес подання необхідних документів та заяви може відбуватися і в режимі онлайн

Українці можуть подати заяву на призначення субсидії на комунальні послуги особисто або в електронній формі, витративши на це лише кілька хвилин.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Так, громадяни, які зареєстровані та проживають у житловому приміщенні, можуть звернутися за призначенням субсидії із заявою та декларацією за встановленими формами такими способами:

особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, територіальної громади чи посадових осіб центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання,

в електронній формі через портал Дія;

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді пояснили, кому з українців для призначення субсидії потрібно надати додаткові документи.