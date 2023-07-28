Выплаты на коммуналку: куда украинцам обращаться за назначением субсидии
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Для удобства граждан процесс подачи необходимых документов и заявления может проходить и в режиме онлайн
Украинцы могут подать заявление на назначении субсидии на коммунальные услуги лично или же в электронной форме, потратив на это всего несколько минут.
Об этом сообщают в Министерстве социальной политики Украины.
Так, граждане, зарегистрированные и проживающие в жилом помещении, могут обратиться за назначением субсидии с заявлением и декларацией по установленным формам следующими способами:
- личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, территориальной общины или должностным лицам центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
- по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства,
- в электронной форме через портал "Дія";
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде объяснили, кому из украинцев для назначения субсидии нужно предоставить дополнительные документы.