Выплаты на коммуналку: куда украинцам обращаться за назначением субсидии

Для удобства граждан процесс подачи необходимых документов и заявления может проходить и в режиме онлайн

Украинцы могут подать заявление на назначении субсидии на коммунальные услуги лично или же в электронной форме, потратив на это всего несколько минут.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

Так, граждане, зарегистрированные и проживающие в жилом помещении, могут обратиться за назначением субсидии с заявлением и декларацией по установленным формам следующими способами:

личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, территориальной общины или должностным лицам центра предоставления административных услуг (ЦНАП);

по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства,

в электронной форме через портал "Дія";

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде объяснили, кому из украинцев для назначения субсидии нужно предоставить дополнительные документы.