Украинцам нужно заново подавать заявление на субсидию: кто может остаться без выплат
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Сумма субсидии на неотапливаемый сезон составляет порядка 350-400 гривен
Некоторым категориям украинцев, которые имеют право на жилищную субсидию и получали ее во время отопительного сезона, необходимо повторно подать заявки на оформление этого вида выплат. Однако это касается не всех.
Есть всего несколько случаев, в которых заявление необходимо будет подавать заново:
- если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- если члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают коммуналку;
- если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
- если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в доме меньше, чем количество зарегистрированных.
Стоит отметить, что сумма субсидии на неотапливаемый сезон составляет порядка 350-400 гривен.
Кто может получать субсидию
Семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% среднего дохода за месяц всех членов домохозяйства.
Как и куда подавать заявление
Подать заявку можно через "Дія", сайт или приложение Пенсионного фонда. Также граждане могут обратиться в ПФУ или к должностным лицам центра предоставления административных услуг.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минсоцполитики рассказали украинцам, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.