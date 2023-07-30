Украинцам нужно заново подавать заявление на субсидию: кто может остаться без выплат

Сумма субсидии на неотапливаемый сезон составляет порядка 350-400 гривен

Некоторым категориям украинцев, которые имеют право на жилищную субсидию и получали ее во время отопительного сезона, необходимо повторно подать заявки на оформление этого вида выплат. Однако это касается не всех.

Есть всего несколько случаев, в которых заявление необходимо будет подавать заново:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают коммуналку;

если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в доме меньше, чем количество зарегистрированных.

Стоит отметить, что сумма субсидии на неотапливаемый сезон составляет порядка 350-400 гривен.

Кто может получать субсидию

Семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% среднего дохода за месяц всех членов домохозяйства.

Как и куда подавать заявление

Подать заявку можно через "Дія", сайт или приложение Пенсионного фонда. Также граждане могут обратиться в ПФУ или к должностным лицам центра предоставления административных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минсоцполитики рассказали украинцам, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.