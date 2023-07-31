Какие документы нужны для оформления субсидии в Украине: полный перечень

Подать заявление на выплаты можно тремя способами

Для получения жилищной субсидии тем украинцам, которые подходят под определенные категории и могут на нее претендовать, нужно предоставить ряд документов.

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Так, для предоставления выплат нужно подавать заявление и декларацию (по установленным формам). Также в зависимости от обстоятельств необходимо предоставить и другие документы (при наличии):

договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.

Отмечается, что при обращении за назначением жилищной субсидии нужно предъявить свой паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

Как подать заявление

Есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут подать заявление на получение субсидии.

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины или обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП.

по электронной почте на адрес органа Фонда;

оnline – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам могут отказать в назначении субсидии в 2023 году. На этой есть целый ряд причин.