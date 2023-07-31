Какие документы нужны для оформления субсидии в Украине: полный перечень
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Подать заявление на выплаты можно тремя способами
Для получения жилищной субсидии тем украинцам, которые подходят под определенные категории и могут на нее претендовать, нужно предоставить ряд документов.
Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.
Так, для предоставления выплат нужно подавать заявление и декларацию (по установленным формам). Также в зависимости от обстоятельств необходимо предоставить и другие документы (при наличии):
- договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
- копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.
Отмечается, что при обращении за назначением жилищной субсидии нужно предъявить свой паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
Как подать заявление
Есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут подать заявление на получение субсидии.
- через сервисный центр Пенсионного фонда Украины или обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП.
- по электронной почте на адрес органа Фонда;
- оnline – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дія".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам могут отказать в назначении субсидии в 2023 году. На этой есть целый ряд причин.