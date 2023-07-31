Тарифы замерли, но расходы растут: что изменится в Украине с 1 августа
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В августе найдется метсо хорошим изменениям и не очень
Уже завтра наступает последний месяц лета 2023 года, и "Телеграф" разбирался , что ожидает украинцев с 1 августа в сфере коммуналки, социального обеспечения и налогообложения.
Тарифы ЖКХ не вырастут
После июльского повышения тарифов на воду сразу на 30%, или около 60 гривен н семью, август пройдет без подорожания коммунальных услуг.
Так, тарифы на природный газ (7,96 грн за кубометр у "Нафтогаза") и электроэнергию для украинцев (2,64 грн за 1 кВт) пока останутся прежними. Если коммунальные платежи слишком высоки, можно подумать об оформлении субсидии.
Пенсии вырастут на 20%, но не для всех
Ежегодно в Украине проводят индексацию пенсий, и ее третий этап прошел в июле, так что с 1 августа некоторые украинские пенсионеры смогут получить повышенные на 400-700 гривен выплаты. Надбавки получат следующие категории пожилых граждан:
- государственные служащие;
- работники местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые;
- работающие пенсионеры;
- лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- люди, уволенные с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности).
Льготный кредит под 7%
Еще одной хорошей новостью станет расширение государственной программы массовой ипотеки "єОселя" со ставкой 7% годовых. Теперь программой сможет воспользоваться любой гражданин, не имеющий своего жилья или имеющий его недостаточно (не более 52,5 кв. м на семью плюс 21 "квадрат" на каждого следующего члена семьи).
Как подсчитал "Телеграф", в зависимости от условий программы – процентной ставки, цены жилья, срока кредита и прочего, ежемесячные выплаты составят от 180 долларов.
Цены вырастут из-за горючего
Впрочем, на "єОселя" положительные изменения для украинцев закончатся, ведь уже в августе эксперты прогнозируют рост цен на топливо, вызванный отменой льгот и возвратом НДС и акцизов с 1 июля. В этом месяце еще удалось избежать резкого роста цены горючего из-за наличия запасов, купленных еще до возврата налогов.
В итоге стоит ждать роста цены бензина на 3-4 гривны, а может и больше – до 55 гривен за литр (сейчас А-95 стоит около 49 гривен).
Рост цен на топливо наверняка толкнет вверх и цены на многие товары, которые перевозит автотранспорт.
ФОПы лишатся льгот
Также с 1 августа пострадают украинские предприниматели – плательщики единого налога. Если ранее они могли платить 2% от оборота, то теперь это будут 3% + НДС или просто 5% от оборота.
Также отменяется мораторий на плановые проверки подакцизных товаров, игорного бизнеса и финансовых услуг.
Рост налогов для ФОПов также может отразиться на цене производимых товаров и предоставляемых ими услуг. Кстати, отменить их хотели еще в июле, но затем перенесли на август.
Кто из ВПЛ потеряет выплаты
Также, как сообщает Минсоцполитики, с 1 августа автоматически продлять выплаты не станут для внутренне перемещенных лиц, которые:
- пребывают за границей более 30 дней без веских, подтвержденных документально оснований, к которым можно отнести стажировку, командировку, лечение или оздоровление и т. д;
- вернулись на свое предшествующее постоянное место проживания;
- отбывают срок в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.
Военное положение продлили
Также с августа по 15 ноября продлили действие военного положения, что ограничивает мужчинам право выезд из Украины. Запрет касается военнообязанных граждан от 18 до 60 лет.
Список ограничений можно узнать в материале"Телеграфа": "Военное положение продлили: кому можно выезжать из Украины".