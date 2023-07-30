Военное положение продлили: кому можно выезжать из Украины
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Список достаточно широк
В Украине снова продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что многим гражданам, как и раньше запрещено покидать территорию нашего государства. Впрочем, существует существуют исключения.
"Телеграф" рассказывает о том, кому можно выезжать за границу в августе 2023 года.
Для начала отметим, что военное положение в Украине будет действовать как минимум до 15 ноября 2023 года, и на этот период остаются действующими ограничения для мужчин на выезд из Украины. Запрет касается военнообязанных граждан Украины от 18 до 60 лет. Дополнительно в январе 2023 года Кабмин ограничил возможность выезда за пределы страны чиновникам без уважительной причины.
Кому можно выезжать из Украины
В настоящий момент территорию страны на законных основаниях могут оставить:
- мужчины, непригодные для военной службы, снятые с военного учета (с соответствующей отметкой в военном билете);
- временно непригодны к военной службе сроком до 6 месяцев при наличии подтверждающих это документов (справка об инвалидности, заключение ВЛК);
- несовершеннолетние и мужчины, достигшие предельного возраста 60 лет;
- лица с инвалидностью вне зависимости от группы;
- сопровождающие лиц с инвалидностью (обязаны вернуться на Украину позже лица с инвалидностью);
- мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства (при наличии соответствующих отметок в паспорте);
- родители 3-х и более несовершеннолетних детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- военнослужащие для исцеления.
Несмотря на запрет выезда для чиновников и забронированных работников, они могут пересекать границу в случае служебной командировки, если они являются родителями-одиночками или едут на лечение.
Полный список категорий, подпадающих под исключение запрета на выезд, размещен на портале Госпогранслужбы.
Напомним, ранее мы писали о том, при каких условиях мужчины могут свободно покинуть Украину.
Также "Телеграф" писал о новых правилах для выезда за границу с помощью системы "Шлях" для мужчин-волонтеров.