Сразу в несколько раз: в Киеве хотят поднять цены на проезд в общественном транспорте

Без этого, по словам чиновника, развивать общественный транспорт не получится

Киевские власти хотят повысить цены на проезд в общественном транспорте столицы, чтобы была возможность его развивать.

Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Дело в том, что по, словам Кандибора, в Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но сделать это можно только при условии увеличения стоимости проезда для граждан. Он считает, что тариф необходимо повысить с 8 до 30 грн, а затем уже начинать приводить транспорт в надлежащее состояние.

"Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт", — сообщил Кандибор.

Он рассказал, что упор нужно сделать на троллейбусах с автономным ходом, так как их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети. Более того, считает чиновник, если запустить большинство троллейбусов в Киеве, то улучшится экология.

"Нужно соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет 11 километров. Это расстояние смогут преодолеть троллейбусы, проезжающие часть пути без проводов", — сказал он.

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