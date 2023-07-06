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Шмыгаль убеждает, что местные громады достаточно состоятельны, чтобы не поднимать тарифы на воду

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Шмыгаль убеждает, что местные громады достаточно состоятельны, чтобы не поднимать тарифы на воду Новость обновлена 06 июля 2023, 13:23

Премьер-министр Денис Шмигаль убеждает, что у местных громад достаточно денег, чтобы удерживать тарифы – в частности на воду. Об этом он отметил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Местные бюджеты имеют возможности поддержать финансово коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, и не повышать тарифы для людей. На сегодняшний день остатки на счетах местных бюджетов составляют более 150 млрд грн. Это позволяет громадам поддержать водоканалы и не возлагать дополнительное бремя платежей на граждан", – заявил премьер.

Также он высказал свои соображения относительно цен на горючее.

"Снижение налогов в марте прошлого года позволило предотвратить подорожание горючего в трудные времена. Сейчас возврат налогов на довоенный уровень – это одно из наших обязательств перед МВФ, а также важная часть поддержки наших Вооруженных сил. Ведь каждая уплаченная в бюджет гривна сегодня идет на потребности Сил безопасности и обороны", – сказал он.

В то же время недавно стало известно, что именно Денис Шмыгаль инициировал повышение тарифов на электроэнергию и водоснабжение, о чем сообщили волонтеры.

Отметим, что ранее Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к правительству и персонально премьеру Шмыгалю по поводу тарифов. Так, АГУ в марте 2023 года просила Кабмин компенсировать из госбюджета предприятиям тепло- и водоснабжения разницу в тарифах на общую сумму 36 млрд грн.

А накануне предыдущего отопительного сезона в октябре 2022 года АГУ обращалась непосредственно к Денису Шмыгальу с просьбой не допустить принятия подготовленного правительством распоряжения относительно существенного подорожания газа для предприятий и соответствующего роста тарифов на отопление, ведь оно противоречит нормам действующего закона.

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