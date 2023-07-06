Шмигаль переконує, що місцеві громади достатньо заможні, аби не піднімати тарифи на воду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що у місцевих громад є достатньо грошей, аби втримувати тарифи – зокрема на воду. На цьому він наголосив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Місцеві бюджети мають можливості підтримати фінансово комунальні підприємства, які постачають питну воду, і не підвищувати тарифи для людей. На сьогодні залишки на рахунках місцевих бюджетів складають понад 150 млрд грн. Це дає змогу громадам підтримати водоканали й не покладати додатковий тягар платіжок на громадян", – заявив прем'єр.

Також він висловив свої міркування щодо цін на пальне.

"Зниження податків у березні минулого року дозволило запобігти здорожчанню пального у важкі часи. Зараз повернення податків на довоєнний рівень – це одне з наших зобов'язань перед МВФ, а також важлива частина підтримки наших Збройних сил. Адже кожна сплачена в бюджет гривня сьогодні йде на потреби Сил безпеки й оборони", – сказав він.

В той самий час нещодавно стало відомо, що саме Денис Шмигаль ініціював підвищення тарифів на електроенергію та водопостачання, про що повідомили волонтери.

Зазначимо, що раніше Асоціація міст України неодноразово зверталася до уряду і персонально прем'єра Шмигаля з приводу тарифів. Так, АМУ у березні 2023 року просила Кабмін компенсувати з держбюджету підприємствам тепло- та водопостачання різницю у тарифах на загальну суму 36 млрд грн.

А напередодні попереднього опалювального сезону в жовтні 2022 року АМУ зверталася безпосередньо до Дениса Шмигаля з проханням не допустити прийняття підготованого урядом розпорядження щодо суттєвого здорожчання газу для підприємств та відповідного зростання тарифів на опалення, адже воно суперечить нормам чинного закону.