"Дозволи даються на кожній сесії": у Київраді рознесли заяви Кличка щодо скандалу зі знесенням будівлі на Подолі

Дозвіл на знесення будівлі був

Скандал зі знесенням історичної будівлі у Києві на Подолі продовжує набирати обертів. Після заяви міського голови Віталія Кличка про те, що місцева влада такої згоди не дала, з’явилася інформація про те, що це не відповідає дійсності.

Про це розповіла в ефірі єдиного марафону українських новин заступниця голови профільної комісії Київміськради Ксенія Семенова.

За її словами, розпорядження про те, що цим старовинним будинкам на Подолі мав надатися статус, з’явилося ще 2021 року.

"Департамент охорони культурної спадщини облікову документацію не розробив і будівлю до реєстру не вносив. Далі департамент містобудування та архітектури — це все ще КМДА — дає дозвіл на знесення будівлі фактично. А далі ми бачимо заяву мера про те, що місто жодних дозволів не надавало. ", — сказала вона.

Семенова наголосила, що місто це дозволило. При цьому вона нагадала, що бізнес-партнером у цьому проєкті є нардеп Сергій Алексєєв, який, до того ж є керівником фан-клубу братів Кличків.

Крім того, вона додала, що місто постійно дає дозволи на знесення історичних будівель, і це відбувається на кожному засіданні Київради.

"І лише коли ці рішення набувають ось такого суспільного резонансу, що неможливо на них не реагувати, тільки тоді з'являються такі політичні заяви та політичні рішення Київради, які легко розбиваються в судах", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, про знесення будинку на Ярославській стало відомо 10 серпня. Поліція до місця пригоди прибула вже після того, як будинок частково було зруйновано. Відомо, що будинок належав Сергію Боярчукову, партнеру народного депутата від "ЄС" Сергія Алексєєва.