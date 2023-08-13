"Разрешения даются на каждой сессии": в Киевсовете разнесли заявления Кличко по скандалу со сносом здания на Подоле

Разрешение на снос здания было

Скандал со сносом исторического здания в Киеве на Подоле продолжает набирать обороты. После заявления городского главы Виталия Кличко о том, что местные власти такого согласия не давали, появилась информация о том, что это не соответствует действительности.

Об этом рассказала в эфире единого марафона украинских новостей заместительница главы профильной комиссии Киевгорсовета Ксения Семенова.

По ее словам, распоряжение о том, что этим старинным зданиям на Подоле должен был предоставлен статус, появилось еще в 2021 году.

"Департамент охраны культурного наследия учетную документацию не разработал и здание в реестр не вносил. Далее департамент градостроительства и архитектуры — это все еще КГГА — дает разрешение на снос здания, фактически. А далее мы видим заявление мэра о том, что город никаких разрешений не предоставлял", — сказала она.

Семенова подчеркнула, что город это разрешил. При этом она напомнила, что бизнес-партнером в этом проекте является нардеп Сергей Алексеев, который к тому же является руководителем фан-клуба братьев Кличко.

Кроме того, она добавила, что город постоянно дает разрешения на снесения исторических зданий и это происходит на каждом заседании Киевсовета.

"И только когда эти решения получают вот такой общественный резонанс, что невозможно на них не реагировать, только тогда есть такие политические заявления и политические решения Киевсовета, которые легко разбиваются в судах", — добавила она.

Как сообщалось ранее, о сносе дома на Ярославской стало известно 10 августа. Полиция к месту происшествия прибыла уже после того, как дом частично был разрушен. Известно, что дом принадлежал Сергею Боярчукову, партнеру народного депутата от "ЕС" Сергея Алексеева.