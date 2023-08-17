Скандал навколо культового парку в Києві: хто дозволив зрізати дерева в КПІ (фото)

В учбовому закладі заспокоюють, що роботи з благоустрою погодили з "Київзеленбудом", на місці старих дерев висадять нові

У столиці здійнявся скандал навколо парку НТУУ-КПІ (Київського політехнічного інституту), де масово зрізають старі дерева. Як виявилося, це відбувається в рамках заходів із благоустрою, що їх проводить виш на території зеленої зони вздовж Берестейського проспекту, і все це погоджено з "Київзеленбудом".

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив проректор з адміністративної роботи КПІ Вадим Кондратюк.

— Київзеленбуд" видав нам припис, і всі докладні пояснення з цього приводу є у нас на YouTube-каналі. Зокрема, "Київзеленбуд" дав припис, що старі дерева необхідно обов'язково зрізати, бо коли віють сильні вітри — це травмонебезпечно для людей. В осінній період на місця зрізаних дерев висадять нові, молоді. Це — оновлення парку, це нормально. Ніякої забудови там не буде.

Менше читайте чогось на кшталт "МАФи там поставлять" чи "заправку відкриють". Зраду в соцмережах люблять розводити з будь-якого приводу, мабуть ми такий народ. Все нормально, чистка буде продовжуватись, тому що дуже багато старих дерев, деякі з них мертві. Пригадайте, минулого тижня, коли були сильні вітри, у місті дерева падали на машини і на дахи будинків. Нам не треба, щоб людей у парку привалило. Тим паче, що це був припис від "Київзеленбуду". Це не ми самі собі щось вигадали. Ці дерева ми не можемо пиляти без дозволу, — зазначив він.

Проректор також додав, що "Київзеленбуд" обстежив дерева в парку і виявив близько 130-ти, які "повністю потрібно почистити".

— Якісь, можливо, треба зрізати частково, тому що мертва частина, а є такі, що потрібно зрізати повністю. Тому що йдеться про життя людей. Повторюсь, на їхнє місце висадять нові дерева. Парк просто оновлять, все добре, і ніхто нічого там не буде будувати. Буде тільки парк, — запевнив він.

Зазначимо, раніше у Facebook почали з'являтися гнівні дописи з приводу зрізання дерев у парку КПІ та фото наслідків "різанини". Деякі користувачі звернули увагу, що деякі зрізані дерева мали здорову крону. Тож у юзерів і виникли побоювання, що в цій зеленій зоні столиці може з часом з'явитися якась чергова "свічка".

Нагадаємо, Політехнічний парк — міський парк, розташований у Солом'янському районі Києва перед першими корпусами КПІ. Його загальна площа становить 13,5 га. Офіційно він є парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення (з 1972 року).

Стан зрізаного вікового дерева

Як відомо, комплекс споруд КПІ збудували впродовж 1898-1902 рр. 1903 року перед ними заклали парк, у якому викладацький та студентський склади (за ще однією версією — задіювались навіть солдати царської армії) висаджували цінні породи дерев (загалом там посадили близько 200 видів та форм дерев і кущів). У Другу світову війну більшу частину насаджень було втрачено. Тож фактично парк засаджували наново вже у 1950-60-х роках. А в 2005-2008 рр. у парковій зоні провели реконструкцію.

Зараз ця зелена зона — улюблене місце відпочинку студентів і викладачів, містян, гостей міста. Є однією з відомих і навіть культових міських регулярно-ландшафтних паркових локацій столиці.

Як повідомлялось, нещодавно на парковій ділянці поблизу озер Небреж та Тягле (столичні Осокорки), де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали спорудження нового житлового комплексу.

Також "Телеграф" писав про можливі плани забудовників звести житлові будинки на територіях колишніх заводів "Більшовик" (розташований на сусідній Шулявці, в пішій доступності від КПІ) і "Електронмаш".