Скандал вокруг культового парка в Киеве: кто разрешил срезать деревья в КПИ (фото)

В учебном заведении успокаивают, что работы по благоустройству согласовали с "Киевзеленстроем", на месте старых деревьев высадят новые

В столице разразился скандал вокруг парка НТУУ-КПИ (Киевского политехнического института), где массово срезают старые деревья. Как оказалось, это происходит в рамках мероприятий по благоустройству, проводимых вузом на территории зеленой зоны вдоль Берестейского проспекта, и все это согласовано с "Киевзеленстроем".

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил проректор по административной работе КПИ Вадим Кондратюк.

— "Киевзеленстрой" выдал нам предписание, и все подробные объяснения на этот счет есть у нас на YouTube-канале. В частности, "Киевзеленстрой" дал предписание, что старые деревья необходимо обязательно срезать, потому что когда веют сильные ветры — это травмоопасно для людей. В осенний период на места срезанных деревьев высадят новые, молодые. Это обновление парка, это нормально, и никакой застройки там не будет.

Меньше читайте что-то по типу "МАФы там поставят" или "заправку откроют". Зраду в соцсетях любят разводить по любому поводу, пожалуй, мы такой народ. Все нормально, чистка будет продолжаться, потому что очень много старых деревьев, некоторые из них мертвы. Вспомните, на прошлой неделе, когда были сильные ветры, в городе деревья падали на машины и крыши домов. Нам не нужно, чтобы людей в парке привалило. Тем более, что было предписание от "Киевзеленстроя". Это не мы сами себе что-нибудь придумали. Эти деревья мы не можем пилить без разрешения, – отметил он.

Проректор также добавил, что "Киевзеленстрой" обследовал деревья в парке и обнаружил около 130-ти, которые "полностью нужно почистить".

— Какие-то, возможно, нужно срезать частично, потому что там мертвая часть, а есть такие, которые нужно срезать полностью. Потому что речь идет о жизни людей. Повторюсь, на их место высадят новые деревья. Парк просто обновят, все хорошо, и никто там ничего не будет строить. Будет только парк, – заверил он.

Напомним, ранее в Facebook начали появляться гневные сообщения по поводу срезки деревьев в парке КПИ и фото последствий "резни". Некоторые пользователи обратили внимание на то, что некоторые срезанные деревья имели здоровую крону. Так что у юзеров и возникли опасения, что в этой зеленой зоне столицы может со временем появиться какая-то очередная "свечка".

Напомним, Политехнический парк – городской парк, расположенный в Соломенском районе Киева перед первыми корпусами КПИ. Его общая площадь составляет 13,5 га. Официально он является парком-памятником садово-паркового искусства местного значения (с 1972 года).

Состояние срезанного возрастного дерева

Как известно, комплекс сооружений КПИ построили на протяжении 1898-1902 гг. В 1903 году перед ними заложили парк, в котором преподавательский и студенческий составы (а по еще одной версии — с использованием солдат царской армии) высаживали ценные породы деревьев (в общей сложности там посадили около 200 видов и форм деревьев и кустов). Во Вторую мировую войну большая часть насаждений была потеряна. Так что фактически парк засаживали заново уже в 1950-60-х годах. А в 2005-2008 гг. в парковой зоне провели реконструкцию.

Сейчас эта зеленая зона – излюбленное место отдыха студентов и преподавателей, горожан, гостей города. Является одной из известных и даже культовых городских регулярно-ландшафтных парковых локаций столицы.

Как сообщалось, недавно на парковом участке вблизи озер Небреж и Тягле (столичные Осокорки), где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового жилого комплекса.

Также "Телеграф" писал о возможных планах застройщиков построить жилые дома на территориях бывших заводов "Большевик" (расположен на соседней Шулявке, в пешей доступности от КПИ) и "Электронмаш".