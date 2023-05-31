Трижды продать, чтобы застроить домами? Что ожидает киевский завод "Электронмаш" и причем тут Игорь Баленко и братья Супруненко

Разница при продаже домов для покупателей может составить десятки раз

В понедельник, 29 мая, киевский завод "Электронмаш", бывший лидер электротехнической отрасли времен СССР, был продан Фондом госимущества на приватизационном аукционе. По данным системы "Prozorro.Продажі" победителем стало некое ООО "Инком-Рент", выложившее за предприятие 120,8 млн грн.

Продали в третий раз, может, не в последний

Отметим, что эта сделка по приватизации для "Электронмаша" стала уже третьей с ноября 2021 года. Тогда предприятие приватизировали за 970 млн грн, а покупателем выступило ООО "Лортен групп" с уставным фондом всего в 100 гривен.

Оплатить сделку покупатель не смог, и уже в январе 2022 года "Электронмаш" снова был продан, теперь уже вдвое дешевле – за 430 млн грн.

Но и тот аукцион был признан несостоявшимся и вот спустя почти полтора года "Электронмаш" был продан в третий раз, в этот раз всего за 121 млн грн, что в восемь раз меньше первоначальной цены.

"Мутный" покупатель для завода

Надо сказать, что уже самый первый покупатель "Электронмаша" — ООО "Лортен групп", вызвал вопросы у чиновников ФГИУ и лично у тогдашнего главы Дмитрия Сенниченко. Вероятно, потому, что уставный капитал компании оказался в миллионы раз меньше цены, предложенной за завод.

Второй покупатель – ООО "Украинский имидж", выглядел посолиднее, правда, и его уставной фонд в 50 тысяч гривен был гораздо меньше (8600 раз) предложенной цены в 430 млн грн. Впрочем, по версии украинского Forbes, реальным владельцем компании был основатель ритейлерской группы "Фуршет", депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Игорь Баленко. Правда сам он свою причастность к фирме отрицал.

"Традиция" довольно странных покупателей "Электронмаша" продолжило и ООО "Инком-рент". Так, компания с уставным капиталом всего в 1000 гривен предложила за завод почти в 121 тысячу раз больше уставного фонда. Правда, в отличие от "Украинского имиджа", здесь несколько больше ясности с владельцами.

Братья Супруненко и Игорь Баленко открыли сезон охоты на "Электронмаш"

Согласно данным аналитической системы YouControl, "Инком-рент" принадлежит ООО "Компания по управлению активами "Ариво эссет менеджмент" (60%) и ООО "Платес-1" (40%).

Владелицу "Ариво эссет менеджмент" Людмилу Яковлеву СМИ связывают с известными в Киеве и близкими когда-то к экс-мэру столицы Леониду Черновецкому Александром и Вячеславом Супруненко. Яковлева в 2015 году значилась акционером ОАО "Асвио Банк", контролируемого Александром и Вячеславом Супруненко, который до 2011 года был зятем Черновецкого.

В свою очередь ООО "Платес-1" контролирует бизнесмен Олег Магаляс, которого считают бизнес-партнером Игоря Баленко через ряд фирм.

Вместо завода будут жилые дома?

Но зачем братьям Супруненко и Игорю Баленко объединяться и вот уже полтора года сражаться за государственный завод, на котором в 2021-м трудились 139 работников?

Объяснение довольно простое – неработающий "Электронмаш" владеет 13,76 га земли по адресу Кольцевая дорога, 4 (формально в прилегающей к Киеву Петропавловской Борщаговке. – Ред.), на которых и расположены его отдельный производственный корпус, три цеха и специальное конструкторское бюро. Точнее, земельный участок под кадастровым номером 3222485901:01:015:5007 принадлежит государству, но вместе с приватизацией собственно завода будет точно так же передан покупателю.

С учетом того, что на строительство одной жилой высотки необходимо примерно 0,4-0,5 га, на месте "Электронмаша" можно построить от 25 до 35 многоквартирных домов общим числом в на несколько тысяч квартир, так что примерная выручка может составить миллиарды гривен.

То есть, 121 млн гривен за землю окупится десятки раз. О том, как это происходит, "Телеграф" уже объяснял, рассказывая о приватизации столичного завода "Большевик" в 2021 году.

Хотя предприятие и было продано за 1,43 млрд грн, Государственное бюро расследований посчитало это заниженной ценой и открыло уголовное производство против тогдашнего главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко.

Не исключено, что тем же самым может закончиться для нынешнего руководства ФГИУ и его потворство подсанкционному пророссийскому олигарху Дмитрию Фирташу, продолжающему контролировать некоторые государственные активы.