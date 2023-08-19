Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками: где звучали взрывы (обновлено)

Ночь была неспокойной для жителей нескольких регионов

В ночь на субботу, 19 августа, россияне атаковали Украину "шахедами". Дроны начали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи, через Сумскую область, держа курс на запад Украины. Звуки взрывов слышали жители Запорожской и Хмельницкой областей.

О звуках взрывов в Запорожском районе около 04:15 сообщило "Суспільне Запоріжжя".

Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности ударов россиян по восточным областям с применением баллистических ракет. Мониторинговые каналы сообщали о пусках С-300 в направлении Запорожья.

Кроме того, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин около 3:40 19 августа заявил о звуках взрывов в области. Вероятно, это были последствия работы ПВО.

Около 5:30 по всем областям дали отбой воздушной тревоги, сообщив, что угроза применения ударных БПЛА миновала.

UPD. По данным Воздушных сил, в ночь на 19 августа 2023 года россияне атаковали с северного направления ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.

"В северных и центральных, а также и западных областях работала противовоздушная оборона. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников", — сообщили военные.

Стоит отметить, британская разведка недавно проинформировала, что россияне для ударов по Украине разрабатывают собственные "шахеды" на основе иранских аналогов беспилотника.

Как сообщал "Телеграф", ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, почему в последнее время в Украине участились воздушные тревоги и с чем связана активность истребителей МиГ-31К в россии.