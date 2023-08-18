Почему вылетов МиГ-31К стало больше: в ВСУ объяснили, стоит ли переживать

Воздушные тревоги из-за влетов МиГ-31К участились

Более частые взлеты истребителей МиГ-31К в россии связаны с тем, что оккупанты проводят тренировочные полеты. Как известно, во время взлета данного типа самолета тревога объявляется по всей территории Украины.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, враг понимает, что постоянные тревоги влияют на работу определенных учреждений и предприятий в Украине.

"Они и раньше так делали. Но летали по полтора часа, отрабатывая топливо. Фактически в небе может полтора часа он летать в случае полной заправки. Таким образом самолет проводит свои определенные тренировочные полеты, а Украина в состоянии воздушной тревоги. Враг это знает, он знает, что мы будем реагировать на это. Они знают, что у нас из-за этого соответственно ограничительные меры в стране в разных учреждениях и предприятиях", — отметил спикер.

Игнат отметил, что вражеская авиация и ее летный состав нуждается в поддержании постоянных навыков.

"Это взлет и посадка, выход на рубеж пуска ракет и так далее. Такие вот тактические приемы, которые применяются к этому типу самолетов", — сказал он.

При этом представитель ВСУ подчеркнул, что даже во время обучения захватчики могут выпустить ракеты Х-47 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" писал о том, что 11 августа оккупанты обстреляли Украину своими "Кинжалами". ППО отработала хорошо, но обломки ракет упали на Киев.