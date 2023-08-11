Новый удар "Кинжалами": в Воздушных силах объяснили, куда и почему била россия

Россияне хотят лишить Украину перспективы дальнейшего перевооружения

Россияне выпустили четыре ракеты "Кинжал" по Украине, чтобы в очередной раз атаковать военный аэродром, на этот раз в Ивано-Франковской области. Под прицелом также были молодые пилоты, которые должны отправиться в Европу на обучение, в том числе и на F-16.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, одну ракету удалось сбить над Киевской областью.

Так, Игнат отметил, что военные аэродромы стали целью номер один для врага в последние несколько месяцев. Ранее он неоднократно пытался нанести удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а на этот раз под прицелом оказался аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области.

"На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, скоро уже практически едут на учебу. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и мы знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего. Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники", — подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что силам ПВО удалось сбить одну из четырех ракет Х-47 "Кинжал" над Киевской областью, а три ударили неподалеку от аэродрома. Снаряды были выпущены с четырех самолетов МиГ-31К из Тульской и Липецкой областей россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что враг ударил по Запорожью ракетами "Искандер-К", разрушив отель, в котором размещался детский лагерь. Есть погибший и пострадавшие.