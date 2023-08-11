"Кинжалов" было четыре: стали известны детали ракетного удара рф по Украине
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Удалось сбить одну из четырех ракет
Утром 11 августа россияне запустили по Украине четыре аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным наших защитников, все ракеты направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.
"Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, попадание одной из ракет в жилищный сектор", — говорится в сообщении.
В то же время ранее в Ивано-Франковской ОВА сообщили, что в результате удара ракета упала на территории частного дома в Коломыйском районе. Там погиб 8-летний мальчик.
По итогам утренней атаки в КГВА сообщали о том, что в небе над Киевом сбили не одну ракету, а несколько. Там зафиксированы падения обломков "Кинжала" в Оболонском районе столицы.
Ранее "Телеграф" писал, что 10 августа оккупанты снова ударили по Запорожью. К сожалению, без жертв не обошлось. Также есть раненые.