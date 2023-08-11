На Киевщине и в ряде областей раздаются сигналы тревоги: в чем причина (карта тревог)
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Утром в пятницу, 11 августа, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Существует угроза применения баллистического вооружения и ракетная опасность.
Об опасности сообщили в Воздушных силах Украины.
По данным мониторинговых каналов, фиксируется ракета – вероятно Калибр в Черкасской области. По предварительным данным, направление — Киев.
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