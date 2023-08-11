Ракетный удар рф по Прикарпатью: погиб ребенок, есть раненые (фото)

Ребенка пытались спасти медики

Утром 11 августа во время масштабной воздушной тревоги оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, есть попадания по гражданскому объекту.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Есть пострадавшие, среди которых ребенок. Он в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Еще раз призываю не игнорировать сигналы "воздушных тревог". Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных!" — сказала она.

Позже Офисе генерального прокурора показали фото последствий удара.

В ведомстве уточнили, что ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

"В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим уточняются", — говорится в сообщении.

Отметим, что о взрывах в Ивано-Франковской области в районе 10:00 утра писали мониторинговые паблики. Детальной информации о работе ПВО или прилетах в регионе на тот момент не было.

Также взрывы слышали жители Киева, Хмельницкой и Винницкой областей. В столице обломки ракеты упали на территорию детской больницы в Оболонском районе. Также падения обломков были зафиксированы еще в двух местах.

Ранее "Телеграф" писал, что 10 августа россия нанесла разрушительный удар по Запорожью. К сожалению, без жертв не обошлось. Также есть раненые.