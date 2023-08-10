Взрывы слышал весь город: россия нанесла новый удар по Запорожью

Российские солдаты вечером 10 августа снова ударили по Запорожью после того, как накануне разнесли храм в одном из районов города. Местные власти сообщают, что пострадали два человека, их увезли в больницу.

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, под удар попал объект гражданской инфраструктуры.

Взрывы в городе прозвучали около 19:30 и слышали их в нескольких районах Запорожья. В сети делятся аудиозаписью громкого взрыва, от которого, к слову, в домах рядом посыпались стекла. Жители отмечают, что от взрывной волны также затряслись двери и мебель в квартирах. Также сообщается, что над городом завис БПЛА, который, вероятно, корректирует удары россиян. В сети также делятся фото с места "прилета", на котором виден пожар.

Местные власти отмечают, что никаких военных объектов, в которые могла бы целиться россия, в том районе нет.

"Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория. Еду на место. Надеюсь, без жертв", — написал Юрий Малашко.

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, на место выехали спасатели, есть пострадавшие, начался пожар.

"Российские террористы снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры. На месте прилета загорелся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают", — сообщил он.

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