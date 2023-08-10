Ровенщину ночью атаковали дронами: нанесены серьезные разрушения (видео)

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники

В ночь на 10 августа Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками.

В результате налета вражеских дронов была разрушена нефтебаза в Дубенском районе, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв.

"На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения проводиться не будет", — уточнил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 августа беспилотники атаковали столицу россии москву. Власти заявили, что оба дрона якобы были сбиты, но в подмосковном Домодедово вспыхнул масштабный пожар.Также была массированная атака дронами на оккупированный Крым. Там также заявили, что якобы 11 дронов были сбиты, разрушений и пострадавших тоже нет. В то же время сообщения о взрывах поступали от жителей из разных уголков полуострова.