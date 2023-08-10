Оккупанты пожаловались на ночную атаку дронов на Крым: что известно

Взрывы слышали в нескольких районах Крыма

В ночь на 10 августа временно оккупированный Крымский полуостров был атакован беспилотниками.

Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Оккупанты уточняют, что в районе Севастополя силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

"Еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Также в министерстве традиционно заверили, что в результате пресеченных атак "пострадавших и разрушений нет". Там же уточнили, что еще несколько беспилотников ночью атаковали столицу россии москву.

Отметим, что изначально в сети писали о взрывах в районе в Джанкойском и Сакском районах, а также со стороны Геническа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в районе Чонгара и оккупированного Геническа (Херсонская область) опять прозвучали взрывы. Оккупационные "власти" сообщали про несколько прилетов по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с материковой Украиной. Чонгарский мост также был поврежден 22 июня, из-за чего оккупантам пришлось перекрывать въезд на полуостров, а еще один удар был нанесен 29 июля.