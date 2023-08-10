Окупанти поскаржилися на нічну атаку дронів на Крим: що відомо

Вибухи чули у кількох районах Криму

У ніч проти 10 серпня тимчасово окупований Кримський півострів був атакований безпілотниками.

Про це повідомили у російському міністерстві оборони.

Окупанти уточнюють, що в районі Севастополя сили ППО нібито збили два безпілотники.

"Ще 9 БПЛА придушені засобами радіоелектронної боротьби та не досягнувши цілі зазнали краху в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві традиційно запевнили, що внаслідок припинених атак "постраждалих та руйнувань немає". Там уточнили, що ще кілька безпілотників уночі атакували столицю росії москву.

Зазначимо, що спочатку в мережі писали про вибухи в районі Джанкойського та Сакського районів, а також з боку Генічеська.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в районі Чонгара та окупованого Генічеська (Херсонська область) знову пролунали вибухи. Окупаційна "влада" повідомляла про кілька прильотів по Чонгарському мосту, який з’єднує Крим з материковою Україною. Чонгарський міст також був пошкоджений 22 червня, через що окупантам довелося перекривати в’їзд на півострів, а ще один удар по ньому було завдано 29 липня.