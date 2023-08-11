Новий удар "Кинджалами": у Повітряних силах пояснили, куди і чому била росія

Росіяни хочуть позбавити Україну перспективи подальшого переозброєння

Росіяни випустили чотири ракети "Кинджал" по Україні, щоб у черговий раз атакувати військовий аеродром, цього разу в Івано-Франківській області. Під прицілом також були молоді пілоти, які мають вирушити до Європи на навчання, у тому числі на F-16.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, одну ракету вдалося збити над Київською областю.

Так, Ігнат зазначив, що військові аеродроми стали ціллю номер один для ворога в останні кілька місяців. Раніше він неодноразово намагався завдати удару по аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, а цього разу під прицілом опинився аеродром Коломия в Івано-Франківській області.

"Цього разу Франківщина під прицілом наша молодь, наші молоді пілоти скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти навчатимуться за іншою програмою, і ми знаємо, що і Великобританія, і інші країни навчатимуть їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 насамперед. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки", — наголосив Ігнат.

Спікер Повітряних сил зазначив, що силам ППО вдалося збити одну з чотирьох ракет Х-47 "Кинджал" над Київською областю, а три вдарили неподалік аеродрому. Снаряди було випущено з чотирьох літаків МіГ-31К із Тульської та Липецької областей росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ворог вдарив по Запоріжжю ракетами "Іскандер-К", зруйнувавши готель, де розміщувався дитячий табір. Є загиблий та постраждалі.