"База ЗСУ" у дитячому таборі: окупанти вразили цинізмом, пояснюючи удар по Запоріжжю

Ворог виправдовує удар по мирному населенню знищенням нацистів

Росіяни під час обстрілу Запоріжжя сьогодні влучили по дитячому табору у центрі міста ракетою "Іскандер-К". На момент удару більшість дітей уже розійшлися по домівках, але окупанти стверджують, що влучили по "нацистам".

Так, голова руху "Ми разом із росією" володимир рогов заявив, що в готелі Reikartz на Набережній магістралі жили ЗСУ, тому удар нібито припав куди потрібно.

"Протягом тривалого часу цей готель використовувався як роспалага для бойовиків ЗСУ — представників так званих добробатів, які складаються з галицьких нацистів і збройного зброду з усього світу, що входить до "Іноземного легіону". Це загальновідомий факт", — написав окупант у своєму Telegram-каналі.

Також у пропагандистських каналах звучала версія про те, що удар барражуючим боєприпасом стався по "виробничому об’єкту, де ремонтували бойову техніку ЗСУ". Насправді ж у готелі Reikartz працював дитячий літній табір. До нього ходили діти віком від 6 до 13 років, але завдяки тому, що сьогодні програма закінчилася раніше (18:00–18:30), жертв серед них немає.

У коментарях під постом рогов мало хто повірив у версію з нацистами у готелі. Його адекватність поставили під сумнів у коментарях. Станом на 21:30 кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб, загиблою, як і раніше, значиться одна жінка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за день до цього росіяни вдарили по Запоріжжю та зруйнували храм, а також торгові точки. Відомо, що загинули двоє людей, ще кілька поранено.