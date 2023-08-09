Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили у храм та торгові точки, є жертви (відео)

Президент відреагував на черговий обстріл мирного населення

Російські війська ввечері 9 серпня вдарили по Запоріжжю, зруйнувавши храм та торгові точки в одному із районів міста. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та місцеві Telegram-канали. А голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розкрив подробиці атаки.

Удар припав по Шевченківському району. Постраждав храм і торгові точки, у житлових будинках повилітали віконні рами та шибки. На відео та фото, якими діляться в мережі, видно пожежу та розкидані залишки будівель. Станом на 21:00 відомо про трьох загиблих та сімох поранених.

Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що "одну особу вдалося реанімувати.

Президент відреагував на терор і пообіцяв реакцію у відповідь.

"Продовжується рятувальна операція. Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. І цей військовий злочин Росії обов'язково отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій завдяки нашим героїчним воїнам", — написав президент Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вночі ворог ударив по Дніпропетровській області. Троє людей постраждали, а одна загинула.