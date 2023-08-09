Без жертв не обійшлося: ворог вночі вдарив по Дніпропетровщині (фото)

Троє людей постраждали, одна загинула

З вечора 8 серпня ворог тричі завдав ударів по Нікопольському району. Під ударом опинилися як сам районний центр, так і Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, окупанти били із важкої артилерії.

"Загинув 18-річний молодик. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 і 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджено церкву, 5 приватних будинків, 2 господарські будівлі, авто, кілька ліній електропередач", — уточнив він.

Нагадаємо, що ворог регулярно завдає ударів по Нікопольському району з території тимчасово окупованої Запорізької області. Так, увечері 7 серпня ворог також бив по районному центру з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, також поранення отримав 68-річний місцевий житель.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кількість жертв варварського удару окупантів по Покровську Донецької області зросла. За даними президента України Володимира Зеленського, станом на вечір 9 серпня там відомо про 9 загиблих.