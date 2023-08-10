Співали для людей на вулиці за годину до прильоту: під час удару по Запоріжжю загинули дві молоді співачки (відео)

Ще вчора вони разом співали та грали для людей

Внаслідок удару по Запоріжжю 9 серпня загинули Світлана Сімейкіна та Крістіна Спіцина, які співали у дуеті "Similar girls". Вони виступали для людей на вулицях та українських військових.

Про це у Facebook написала Вікторія Книш.

Зазначимо, що про смерть 19-річної дівчини на місці прильоту стало відомо у день удару по Запоріжжю. Вранці 10 серпня повідомили, що в лікарні померла і 21-річна постраждала.

"Ще вчора вони разом співали і грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і разом із цим частинку душі кожного з нас", — написала авторка публікації.

Також у мережі показали відео, зняте за годину до трагедії. На ньому дівчата співають неподалік місця прильоту.

Про загиблих дівчат говорять як про натхненних та усміхнених людей.

"Дівчата вірили у яскраве та мирне життя під українським прапором. Вірили у перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі спочивають зі світом. Ми пам’ятатимемо Вас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим", — додала Вікторія.

Водночас, мешканець Запоріжжя Богдан Загорулько уточнив, що в день виступу дівчат у ресторані "Аристократ" на місце, де вони мали стояти, також прилетіла ракета.

У мережі вже почали збирати гроші родичам загиблих дівчат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно окупанти обстріляли центр переливання крові у Харківській області, там також були жертви.