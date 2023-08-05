Окупанти скинули бомбу на центр переливання крові на Харківщині: є загиблі та поранені

Кількість жертв уточнюється

Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів України та завдавати ударів по цивільних об’єктах. Особливо від цього страждають прифронтові райони.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram, увечері суботи, 5 серпня, удару було завдано по центру переливання крові в Куп’янській громаді (Харківська область).

Він зазначив, що окупанти з цією метою застосували керовану авіабомбу.

При цьому глава держави зазначив, що під час удару загинули люди, які також є постраждалими. Втім, він не став називати їхню кількість.

"Один цей злочин війни говорить все про російську агресію. Звірі, що знищують те, що просто дає можливість жити. Перемогти терористів – справа честі для всіх, хто цінує життя", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, 5 серпня окупанти здійснили черговий масовий ракетний удар по Україні, через що вибухи були чутні в Запоріжжі та в Хмельницькій області. За попередніми даними, вони використовували для цього не лише ракети морського базування "Калібр", а й аеробалістичні ракети "Кинджал"