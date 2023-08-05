росія випустила крилаті ракети по Україні: подробиці
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Ракети рухаються у бік центральних та західних областей
Окупанти запустили по Україні крилаті ракети, через що в більшості областей оголошено тривогу.
Як поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ, йдеться про ракети "Калібр", які запускаються з моря. Повідомляється, що вони мають північний напрямок, проте їхня траєкторія може змінитися.
UPD: згідно з останніми даними, ракети попрямували у бік Хмельницької області, а у ЗСУ кажуть, що вони можуть летіти у бік Старокостянтинова.
При цьому моніторингові групи повідомляють, що крім крилатих ракет для східних областей також є загроза застосування балістичної зброї, а в прифронтових районах на сході країни можуть бути застосовані крилаті авіабомби з тактичної авіації.
Інформації про прильоти, а також кількість ракет поки не надходило.
19:32 Як повідомляють моніторингові групи, наразі повітряний простір над Україною як чистий. Проводиться дорозвідка.
19:19 Повітряні сили ЗСУ:
"Швидкісна ракета — Київщина!
19:17 Повітряні сили ЗСУ:
"Ракети — із білорусі!
Ще Кинджали! Вінницька, Хмельницька, Житомирська!"
19:10 Ще "Кинджал" увійшов до повітряного простору України. Усі ракети – у напрямку Старокостянтинова.
Повідомляють про вибухи у Житомирі та Київській області. Офіційної інформації наразі немає.
Як повідомлялося раніше, напередодні спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів "Телеграфу" про те, чому найчастіше російські обстріли відбуваються у нічний час доби. Виявляється це пов’язані з психологічним тиском, а й має практичний сенс.
При цьому у ЗСУ раніше попереджали про те, що після тривалої паузи в Чорному морі знову було помічено ракетне угруповання кораблів, а тому ймовірність обстрілів збільшилася.