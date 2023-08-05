росія випустила крилаті ракети по Україні: подробиці

Ракети рухаються у бік центральних та західних областей

Окупанти запустили по Україні крилаті ракети, через що в більшості областей оголошено тривогу.

Як поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ, йдеться про ракети "Калібр", які запускаються з моря. Повідомляється, що вони мають північний напрямок, проте їхня траєкторія може змінитися.

UPD: згідно з останніми даними, ракети попрямували у бік Хмельницької області, а у ЗСУ кажуть, що вони можуть летіти у бік Старокостянтинова.

При цьому моніторингові групи повідомляють, що крім крилатих ракет для східних областей також є загроза застосування балістичної зброї, а в прифронтових районах на сході країни можуть бути застосовані крилаті авіабомби з тактичної авіації.

Інформації про прильоти, а також кількість ракет поки не надходило.

19:32 Як повідомляють моніторингові групи, наразі повітряний простір над Україною як чистий. Проводиться дорозвідка.

19:19 Повітряні сили ЗСУ:

"Швидкісна ракета — Київщина!

19:17 Повітряні сили ЗСУ:

"Ракети — із білорусі!

Ще Кинджали! Вінницька, Хмельницька, Житомирська!"

19:10 Ще "Кинджал" увійшов до повітряного простору України. Усі ракети – у напрямку Старокостянтинова.

Повідомляють про вибухи у Житомирі та Київській області. Офіційної інформації наразі немає.

Як повідомлялося раніше, напередодні спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів "Телеграфу" про те, чому найчастіше російські обстріли відбуваються у нічний час доби. Виявляється це пов’язані з психологічним тиском, а й має практичний сенс.

При цьому у ЗСУ раніше попереджали про те, що після тривалої паузи в Чорному морі знову було помічено ракетне угруповання кораблів, а тому ймовірність обстрілів збільшилася.