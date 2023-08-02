Справа зовсім в іншому: У ЗСУ пояснили, чому звинувачення у "коригуванні" обстрілів житлових масивів є не зовсім доречними

У Повітряних силах пояснили, в чому справжня загроза викладання у мережі фото чи відео з місць "прильотів".

В умовах воєнного стану в мережі не повинно з'являтися нічого, пов'язаного з бойовими діями, без узгодження з військовими. Водночас, за словами речника Повітряних сил, полковника ЗСУ Юрія Ігната, звинувачення у "коригуванні" обстрілів житлових масивів є дещо притягнутими за вуха.

У коментарі "Телеграфу" речник ПС ЗСУ пояснив, що саме мають на увазі військові, коли говорять про "коригування".

"Як можна скоригувати удар по будинку, який стоїть на одному місці 100 років? Невже ви думаєте, що вони без ваших фото не знають, де розташовані багатоповерхівки? У них достатньо даних з супутника та інформації від агентів на місцях. Інша річ — трансляція роботи нашої ППО. Росіянам достатньо проаналізувати два такі фото чи відео з різних точок міста, щоб приблизно зрозуміти, де розташована техніка. Та ж історія з військовою інфраструктурою. Якщо ракета впала за 40 метрів від стратегічного об'єкту і ви повідомите про це ворога, наступного разу він буде бити точніше", — роз'яснив Ігнат.

На щастя, питання відповідальності за умисне або навіть випадкове наведення ворожого вогню на військові об'єкти в українському законодавстві врегульовано чітко, а системи ППО змінюють своє розташування після кожної відпрацьованої ракетної атаки.

При цьому, є одна неочевидна помилка, якої нерідко припускаються як пересічні громадяни, так і офіційні особи, публікуючи контент з місця "прильотів", каже Юрій Ігнат.

"Фото уламків ракет. Не робіть цього. Бачачи шматок заліза на землі, не кожен військовий з першого погляду зможе зрозуміти, чия це була ракета — російська, яка летіла у будинок, чи наша, яка намагалася її збити. Публікуючи такі фото, ви ризикуєте дати ворогу привід заявити: "Ось, дивіться, українці самі себе обстрілюють, адже це уламки їхньої ракети біля розбитого будинку", — пояснює військовий.

Дискусія набрала особливих обертів після оприлюднення та звинувачення автора відеозапису, на якому російська ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі, внаслідок чого загинуло п'ятеро осіб.