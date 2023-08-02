Дело совсем в другом: В ВСУ объяснили, почему обвинения в "корректировке" обстрелов жилых массивов не совсем уместны

В воздушных силах объяснили, в чем настоящая угроза выкладывания в сети фото или видео с мест "прилетов".

В условиях военного положения в сети не должно появляться ничего, связанного с боевыми действиями без согласования с военными. В то же время, по словам спикера Воздушных сил, полковника ВСУ Юрия Игната, обвинения в "корректировке" обстрелов жилых массивов несколько привлечены за уши.

В комментарии "Телеграфу" представитель ПС ВСУ пояснил, что именно имеют в виду военные, когда говорят о "корректировке".

"Как можно скорректировать удар по дому, который стоит на одном месте 100 лет? Неужели вы думаете, что они без ваших фото не знают, где расположены многоэтажки? У них достаточно данных со спутника и информации от агентов на местах. Иное дело — трансляция работы нашей ПВО, россиянам достаточно проанализировать два таких фото или видео с разных точек города, чтобы приблизительно понять, где расположена техника. Та же история с военной инфраструктурой. Если ракета упала в 40 метрах от стратегического объекта и вы сообщите об этом врагу, следующий раз он будет бить точнее", — разъяснил Игнат.

К счастью, вопрос ответственности за преднамеренное или даже случайное наведение вражеского огня на военные объекты в украинском законодательстве урегулирован четко, а системы ПВО меняют свое расположение после каждой отработанной ракетной атаки.

При этом есть одна неочевидная ошибка, которую нередко допускают как рядовые граждане, так и официальные лица, публикуя контент с места "прилетов", говорит Юрий Игнат.

"Фото обломков ракет. Не делайте этого. Видя кусок железа на земле, не каждый военный с первого взгляда сможет понять, чья это была ракета — летящая в дом российская или наша, которая пыталась ее сбить. Публикуя такие фото, вы рискуете дать врагу повод заявить: "Вот, смотрите, украинцы сами себя обстреливают, ведь это обломки их ракеты у разбитого дома", — объясняет военный.

Дискуссия набрала особые обороты после обнародования и обвинения автора видеозаписи, на которой российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, в результате чего погибли пять человек.