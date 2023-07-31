росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, зруйновано житловий будинок та навчальний заклад: усі подробиці, фото і відео

росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці

Около 9:00 утра в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели два мощных взрыва. Местные паблики пишут о попаданиях в жилые дома, в то же время официальные власти пока ничего об этом не сообщали, констатировав лишь сам факт обстрела.

"Телеграф" следит за всей актуальной информацией вокруг вражеского удара по городу.

11:42 — Офис генпрокурора: начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

11:39 — 29 человек обратились в больницу, среди них двое детей, — Лысак.

11:37 — Виш, в который попала ракета, — это корпус Криворожского экономического техникума, сообщил в эфире телемарафона глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

11:24 — Снова загорелась многоэтажка, по которой попали ракетой оккупанты утром, пишет "Перший Міський". Сейчас спасатели тушат ячейку повторного возгорания.

11:12 — Оперативная информация и фото последствий обстрела от ГСЧС:

спасен ребенок 2013 года рождения .

. в вузе пострадали 3 человека.

в девятиэтажном жилом доме на 4 подъезда произошло разрушение с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда.

загорелись квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 кв. м, пожар локализован.

11:08 — Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 20, два человека погибли, сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона. Еще около 5-7 человек находятся под завалами.

11:00 — Глава МВД Игорь Клименко подверг критике тех, кто до сих пор, после более 17 месяцев полномасштабной войны, играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире.

"Тем, кто до сих пор не понимает угрозы своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", — пишет Клименко.

10:56 — кроме девятиэтажки, рашисты попали ракетами по зданию одного из вузов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Есть пострадавшие. Части многоэтажки просто нет! Учебное заведение в руинах. Под завалами могут быть люди", — написал Лысак.

10:50 — Президент Владимир Зеленский, для которого Кривой Рог является родным городом, выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за российского террора. Глава государства опубликовал видео последствий террористической атаки по жилому дому:

10:45 — Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал первые фото последствий обстрела. Взрывом вынесло целые стены и комнаты на нескольких этажах жилого дома:

10:24 — По Кривому Рогу ударили двумя ракетами: одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, вторая — разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

В учебном заведении под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.

В жилом доме возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там могут быть еще люди.

10:22 — Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат (в эфире телемарафона): скорее всего, это была баллистика, но надо дождаться, пока на месте найдут обломки ракет, чтобы было подтверждение.

10:16 — Взрывы в городе раздались, когда еще не было сигнала воздушной тревоги, пишет местный паблик "Перший Міський". Там предполагается, что такая атака может свидетельствовать о применении баллистики.

10:00 Министерстве внутренних дел Украины подтвердили ракетный удар по Кривому Рогу. Как пишут в пресс-службе ведомства, в настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы.

"Соблюдайте меры безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написали в МВД.

Там же пообещали в ближайшее время дать больше информации.

9:50 Тем временем в сети люди делятся видео, на которых видны последствия прилета.

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