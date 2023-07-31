В Кривом Роге за пару минут до сигнала тревоги прогремел взрыв: подробности

Оккупанты могли ударить баллистикой по городу, официально это не подтвердили

Около 9:00 в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел мощный взрыв.

Об этом пишут местные паблики.

Интересно, что взрыв прогремел за несколько минут до того, как в области объявили воздушную тревогу.

Также в сети пишут, что слышали не один, а два взрыва.

"В Кривом Роге два крупных прилёта. Тревогу включили сразу после того как прилетело", — пишет один из пабликов.

Мониторинги в свою очередь сообщают, что тревогу в регионе объявили из-за угрозы применения баллистического оружия.

Позже информацию о взрывах подтвердил и глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в Днепре вечером 28 июля. Тогда перед тревогой также прогремели два мощных взрыва. Позже выяснилось, что враг запустил по городу ракеты "Искандер-М", там были прилеты в здание СБУ и в жилой комплекс "Женева".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 27 июля россияне совершили массированный обстрел Одесской области из-за чего погиб мужчина 1979 года рождения.