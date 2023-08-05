Оккупанты скинули бомбу на центр переливания крови на Харьковщине: есть погибшие и раненные

Количество жертв уточняется

Россияне продолжают терроризировать мирных жителей Украины и наносить удары по гражданским объектам. Особенно от этого страдают прифронтовые районы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram, вечером субботы, 5 августа, удар был нанесен по центру переливания крови в Купянской общине (Харьковская область).

Он отметил, что оккупанты для этих целей применили управляемую авиабомбу.

При этом глава государства отметил, что во время удара погибли люди, также есть пострадавшие. Впрочем, он не стал называть их количества.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, уничтожающие то, что просто дает возможность жить. Победить террористов – дело чести для всех, кто ценит жизнь", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, 5 августа оккупанты совершили очередной массовый ракетный удар по Украине из-за чего взрывы были слышны в Запорожье и в Хмельницкой области. По предварительным данным, они использовали для этого не только ракеты морского базирования "Калибр", но и аэробаллистические ракеты "Кинжал"