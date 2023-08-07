Росіяни вдарили по Запорізькій області хімзброєю: яку небезпеку вона несе

Речовина хлорпікрін небезпечна для людини та заборонена Конвенцією про хімічну зброю

Російські солдати продовжують обстрілювати Україну, зокрема й Запорізьку область. Цього разу окупанти застосували заборонений "отруйний газ" часів Першої світової війни.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, це не перший випадок, коли ворог порушує усі Конвенції.

Відомо, що минулої доби російська армія двічі обстріляла населений пункт Новоданилівка з РСЗВ, застосувавши снаряди з хімічною речовиною. За попередніми даними, це був хлоропікрін. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але у них не вийде", — заявив Олександр Тарнавський.

Чим небезпечний хлорпікрин

Згідно з інформацією з відкритих джерел, хлоропікрин також відомий як нітрохлороформ. Цей засіб є пестицидом обмеженого використання, оскільки дуже токсичний і містить багато канцерогенів. Хлорпікрин шкідливий для людини, але не смертельний.

Цей засіб всмоктується при вдиханні, ковтанні та через шкіру. У великих концентраціях може дратувати слизову оболонку очей, легкі та шкірні покриви. Хлорпікрин або "отруйний газ" застосовували німецькі війська у Першій світовій війні — у противника починався напад блювоти, він знімав маску, щоб очистити шлунок, і відразу піддавався дії інших сильніших хімічних елементів. На сьогоднішній день механізм дії хлорпікрину невідомий.

Конвенція про хімічну зброю заборонила військове застосування хлорпікрину, прирівнявши його до фосгену, хлорціану та синильної кислоти, знищивши його запаси. У той же час у російській армії використовуються рецептури УБСОВ-2 та УБСОВ-Б із хлорацетофеноном.

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