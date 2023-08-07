Россияне ударили по Запорожской области химоружием: какую опасность оно несет

Вещество хлорпикрин опасно для человека и запрещено Конвенцией о химическом оружии

Российские солдаты продолжают обстреливать Украину, в том числе и Запорожскую область. В этот раз оккупанты применили запрещенный "ядовитый газ" времен Первой мировой войны.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, это не первый случай, когда враг нарушает все Конвенции.

Известно, что за минувшие сутки российская армия дважды обстреляла населенный пункт Новоданиловка из РСЗО, применив снаряды с химическим веществом. По предварительным данным это был хлорпикрин. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", — заявил Александр Тарнавский.

Чем опасен хлорпикрин

Согласно информации из открытых источников, хлорпикрин также известный как нитрохлороформ. Это средство является пестицидом ограниченного использования так как очень токсичное и содержит много канцерогенов. Хлорпикрин вреден для человека, но не смертелен.

Это средство всасывается при вдыхании, глотании и через кожу. В больших концентрациях может раздражать слизистую глаз, легкие и кожные покровы. Хлорпикрин или "ядовитый газ" применяли немецкие войска в Первой мировой войне — у противника начинался приступ рвоты, он снимал маску, чтобы очистить желудок, и тут же подвергался действию других более сильных химический элементов. На сегодняшний день механизм действия хлорпикрина неизвестен.

Конвенция о химическом оружии запретила военное применение хлорпикрина, приравняв его к фосгену, хлорциану и синильной кислоте, уничтожив его запасы. В то же время в российской армии используются рецептуры УБСОВ-2 и УБСОВ-Б с хлорацетофеноном.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может получить ядерно оружие. Алексей Данилов сделал интригующее заявление.