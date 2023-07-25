Грубое нарушение правил эксплуатации: "Энергоатом" бьет тревогу из-за ситуации на ЗАЭС

В россии хорошо знают, что такие действия проводить запрещено

Россияне перевели четвертый энергоблок Запорожской АЭС в режим "горячей остановки", что противоречит правилам и нарушает ядерное законодательство Украины.

Как говорится в сообщении "Энергоатома", подобные действия являются грубым нарушением требований лицензии по эксплуатации этой ядерной установки, поскольку сейчас она должна быть переведена в состояние "холодной остановки".

"Это сознательное и намеренное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание", — отметил глава "Энергоатома" Петр Котин.

Как известно, "холодная остановка" – это режим, при котором прекращается ядерная реакция, а реактор (если он подключен к электропитанию) может оставаться длительно заглушенным при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

В свою очередь "горячая остановка" – это режим, при котором образующаяся во время работы станции горячая вода идет на обогрев домов. Вода нагревается от неработающего реактора.

Поскольку из-за уничтожения Каховской ГЭС водохранилище практически исчезло, то это создало риски возникновения нехватки воды для охлаждения реакторов, а значит и возникновения аварии и нарушения радиационной безопасности.

Как сообщалось ранее, директор "Энергоатома" Петр Котин ранее объяснил, почему воды для охлаждения ЗАЭС может хватить еще на несколько лет.