россия хочет вывести ЗАЭС из "безопасного режима" - а в МАГАТЭ спокойны

Эксперты МАГАТЭ настоятельно рекомендуют россиянам перевести ЗАЭС в безопасный режим

Российские оккупанты на захваченной Запорожской АЭС собираются перевести четвертый энергоблок из "холодного" режима (самый безопасный) в "горячий".

Об этом сообщило Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ).

Оккупанты утверждают, что это нужно для вывода блока №5 из "горячего", в "холодный останов" для проведения профилактических работ. Остальные блоки остаются в режиме "холодной остановки".

В МАГАТЭ отмечают, что пар, производимый одним блоком во время "горячей остановки", используют для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

Никаких опасений по поводу запуска энергоблока специалисты агентства не высказывают, но отмечают, что настоятельно рекомендуют оккупантам перевести все энергоблоки в "холодный" режим.

"Эксперты МАГАТЭ настоятельно рекомендуют ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодного остановка", поскольку Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков в состоянии "холодного останова", – отмечают в МАГАТЭ.

Для справки: "Холодный останов" — это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

"Горячий останов" — режим, при котором горячая вода, образующаяся во время работы станции, идет на обогрев домов. Вода нагревается от реактора, который при этом не работает. Делается это за счет внешней электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что директор "Энергоатома" Петр Котин ранее объяснил, почему воды для охлаждения ЗАЭС может хватить еще на несколько лет.

Также мы сообщали, что Рафаэль Гросси создал план для защиты ЗАЭС, состоящий из пяти принципов.