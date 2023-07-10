Радиоактивная пыль и голод: потенциальный теракт на ЗАЭС станет вызовом для продовольственной безопасности Украины

"Телеграф" узнал, как власти Украины будут реагировать на кризисный сценарий

Угроза того, что россияне устроят теракт на Запорожской АЭС, постепенно снижается. Украина принимает определенные меры для минимизации опасности. В то же время все соответствующие службы усиленно готовятся к худшему – теракту с выбросом радиации.

В случае аварии радиоактивная пыль может стать серьезной угрозой безопасности большого региона из-за способности распространяться воздушными потоками и оседать на значительной территории, включая сельскохозяйственные угодья.

Телеграф решил разобраться, может ли радиоактивный выброс привести к голоду, а также как в такой ситуации должны действовать украинцы.

Как радиация повлияет на урожай?

Как отметили эксперты Всеукраинской экологической лиги (ВЭЛ), если теракт произойдет, в окружающую среду попадут изотопы Йода-131, Цезия-137, Стронция-90.

— В случае подрыва оккупантами ЗАЭС может возникнуть радиационное облако, способное распространяться на значительные расстояния. Наши эксперты подчеркивают, что это повлечет за собой значительную техногенную экологически-гуманитарную катастрофу, — рассказывает председатель ВЭЛ Татьяна Тимочко.

Она пояснила, что радиоактивные элементы способны проникать в почву и накапливаться в ней, после чего переходить в растения, животных и людей. Как следствие можно ожидать загрязнения урожая. Загрязненные же растения являются главным источником поступления радиоактивных веществ в организм сельскохозяйственных животных вместе с кормами.

По словам специалиста, в результате затопления или слива радиационно загрязненной воды с АЭС радиоактивные вещества могут также попасть в реки, озера или другие водоемы.

— Это приведет к загрязнению питьевой воды и водных ресурсов, которые используются для полива сельскохозяйственных культур. Наибольшая сорбционная способность и поглотительная емкость свойственна донным отложениям рек, состоящим преимущественно из мелкодисперсных глинистых или илистых частиц. Поэтому в местах, где на дне есть мощные отложения ила, можно ожидать значительно большего накопления радиоактивных веществ, чем в устье рек, — говорит Татьяна Тимочко.

Как будут очищать почву и воду от радиации?

Как отмечает член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, влияние радиации в любом объеме негативно, однако сейчас трудно говорить о методах очистки, не понимая меры загрязнения.

— Одним из первых шагов станет оценка масштаба радиационного загрязнения и выяснение объема повреждений. Наконец, надеюсь, что теракта удастся избежать и очищать почвы от радиационного загрязнения не потребуется, – говорит нардеп.

На сегодняшний день наиболее распространенный способ дезактивации почвы заключается в полном удалении поверхностного слоя, причем снимают его вдвое толще, чем уровень проникновения радионуклидов.

Экологиня Татьяна Тимочко отмечает, что это достаточно сложный и трудоемкий способ, ведь объем срезаемой почвы в 1000 и более раз превышает массу самих радионуклидов. Позже эти места засыпают слоем чистой почвы.

Альтернативой срезки почвы является высадка на загрязненных территориях растений, которые извлекают из него радионуклиды. Одним из наиболее часто применяемых таких зеленых "насосов" является клевер. Благодаря этой технологии можно на 40–80% снизить загрязнение почвы. После скашивания зеленую массу перерабатывают с соблюдением правил радиационной безопасности.

Власть будет контролировать качество пищевых продуктов

Эксперт по аграрной политике Дмитрий Соломчук подчеркнул, что для контроля продуктов на радиационное загрязнение рынки розничной торговли должны иметь дозиметры.

— До аварии на Чернобыльской АЭС не было гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов в пищевых продуктах и все регламентировалось пределами годового поступления. А уже в период аварии была разработана и внедрена методология временных допустимых уровней содержания радионуклидов в пищевых продуктах и воде. Теперь производители должны соблюдать необходимые условия получения чистой продукции даже на загрязненных территориях, — говорит экология Татьяна Тимочко.

Хватит ли продуктов после ухудшения урожайности?

Как отмечают эксперты ВЭЛ, единственным вариантом обеспечения национальной и продовольственной безопасности нашей страны является деоккупация, демилитаризация и возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС.

В конце концов, если сценарий с радиационным загрязнением станет реальностью, украинские власти совместно с международными партнерами должны принять немедленные меры для обеспечения очистки окружающей среды, надлежащего распределения пищевых продуктов, усиления сельскохозяйственной производительности и резервов, а также развития альтернативных источников питания.

Нардеп Дмитрий Соломчук подчеркивает, что важно помогать семенам, посевной технике, комбайнам фермерам из пострадавших регионов. Это даст им шанс на возобновление агробизнеса. Также следует поддерживать фермеров в других регионах страны, которые уже сегодня обеспечивают продовольственную безопасность Украины и многих других стран.

Напомним, украинские энергетики отчитались о ликвидации очередной проблемы на оккупированной Запорожской АЭС.