Россияне в очередной раз подвергают мир опасности

На Запорожской АЭС российские захватчики доверяют руководить крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам с рф, которые не имеют необходимых знаний и навыков.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Госпредприятие отмечает: "Квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, который годами обеспечивал работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов. В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян".

Так, добавили в НАЭК, начальником смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС (рф), который имеет опыт работы всего семь месяцев. При нормальных обстоятельствах эта должность требует значительно большего опыта, ведь предполагает оперативное управление ядерным реактором.

"Поэтому даже такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Из-за некомпетентности и неопытности ввезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит — необходимо как можно быстрее вернуть контроль над станцией ее законному оператору", — подчеркивают в Энергоатоме.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие могут быть последствия возможного теракта на Запорожской АЭС. Следует также знать, что делать в случае аварии на станции. Здесь советы украинцам от Минздрава.