Кому паника из-за ЗАЭС, а кому – отдых на море: на оккупированных территориях километровые пробки (видео)

Россияне не растеряли желания поплавать в море в оккупированном Крыму

Из-за нагнетания россиянами ситуации вокруг Запорожской АЄС и радиологической угрозы, люди активно выезжают — очереди на границе между Украиной и россией в районе Новоазовска растянулись на 30 километров. Также возникли пробки в направлении оккупированного Крыма.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Доминируют украинские номера Запорожской области. В то же время очередь на обратное направление. Фуры прут в Крым. Автодорога Новоазовск – Симферополь остается почти единственной логистической артерией для Крыма", — написал он.

В свою очередь росСМИ сообщают, что на Керченском мосту в сторону Крыма образовалась пробка длиной в три километра, но вероятно, она будет расти. По их данным, это связано с приближением выходных. На прошлой неделе пробка растянулась до 13 км, россияне очень тщательно проверяли всех желающих въехать на полуостров.

Как сообщал "Телеграф", вокруг оккупированного Крыма наблюдается странная активность с начала июля. На полуостров, где регулярно раздаются взрывы, внезапно устремились тысячи россиян. Они образовали гигантскую пробку на Крымском мосту, и их хотят завозить туда через захваченные Запорожскую и Херсонскую области. Более того, для перевозки "курортников" рф выделяет десантные корабли военного флота.